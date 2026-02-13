Polizei stoppt Auto: Mann stets ohne Führerschein unterwegs
Der Mann lässt wenig unversucht, um die Polizisten zu täuschen. Er wechselt bei voller Fahrt mit seiner Beifahrerin die Plätze, dann gibt er noch falsche Personalien an.
Lahnau (dpa/lhe) - Die Polizei hat im Lahn-Dill-Kreis einen Autofahrer gestoppt, der notorisch ohne Führerschein fährt. Als die Streife ihn zum Halten aufforderte, wechselte der 28-Jährige bei voller Fahrt auf der Autobahn 45 mit seiner Beifahrerin die Plätze, wie die Polizei mitteilte. Anschließend behauptete er bei der Kontrolle, nicht er, sondern die Frau sei gefahren - die Videoaufnahmen des zivilen Polizeiwagens bewiesen jedoch das Gegenteil.
Das Auto war den Beamten nahe Lahnau aufgefallen, weil der Mann beim Fahren telefoniert hatte. Auf der A45 fuhr er zu schnell sowie dicht auf, bei der Kontrolle gab er zunächst falsche Personalien an. Die Beamten entlarvten ihn jedoch und fanden heraus, dass er bereits neun Mal wegen führerscheinlosen Fahrens angezeigt worden war.