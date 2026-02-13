Fahren ohne Fahrerlaubnis

Polizei stoppt Auto: Mann stets ohne Führerschein unterwegs

Der Mann lässt wenig unversucht, um die Polizisten zu täuschen. Er wechselt bei voller Fahrt mit seiner Beifahrerin die Plätze, dann gibt er noch falsche Personalien an.

Weil er hinter dem Steuer das Handy benutzt hatte, fiel der Autofahrer den Polizisten auf. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa
Weil er hinter dem Steuer das Handy benutzt hatte, fiel der Autofahrer den Polizisten auf. (Symbolbild)

Lahnau (dpa/lhe) - Die Polizei hat im Lahn-Dill-Kreis einen Autofahrer gestoppt, der notorisch ohne Führerschein fährt. Als die Streife ihn zum Halten aufforderte, wechselte der 28-Jährige bei voller Fahrt auf der Autobahn 45 mit seiner Beifahrerin die Plätze, wie die Polizei mitteilte. Anschließend behauptete er bei der Kontrolle, nicht er, sondern die Frau sei gefahren - die Videoaufnahmen des zivilen Polizeiwagens bewiesen jedoch das Gegenteil.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Das Auto war den Beamten nahe Lahnau aufgefallen, weil der Mann beim Fahren telefoniert hatte. Auf der A45 fuhr er zu schnell sowie dicht auf, bei der Kontrolle gab er zunächst falsche Personalien an. Die Beamten entlarvten ihn jedoch und fanden heraus, dass er bereits neun Mal wegen führerscheinlosen Fahrens angezeigt worden war.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite