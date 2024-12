Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss in Weinheim unterwegs

Mehr auf dem Kerbholz als gedacht hatte ein 23-Jähriger, der zunächst nur wegen Fahrerflucht von der Polizei gesucht wurde. Am späten Donnerstagabend gegen 23 Uhr konnten die Polizisten in Weinheim ein Fahrzeug ausfindig machen, das am 1. Dezember nach dem Einparken auf die Fahrbahn gerollt und an einem gegenüberliegenden Zaun zum Stehen gekommen sein soll. Der Fahrer habe sich danach unerlaubt vom Unfallort entfernt, heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Mannheim.