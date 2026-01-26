Polizei sucht 13-Jährigen aus Rüdesheim
Seit Montagnachmittag wird ein 13-Jähriger aus Rüdesheim vermisst. Die Polizei schließt nicht aus, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.
Rüdesheim am Rhein (dpa/lhe) - Die Polizei sucht nach einem 13-Jährigen aus Rüdesheim am Rhein. Der Junge aus dem Rheingau-Taunus-Kreis wird seit Montagnachmittag vermisst, wie die Polizei mitteilte. «Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet», so die Beamten.
Der Jugendliche verließ den Angaben zufolge gegen 12.00 Uhr seine Schule, gegen 14.45 Uhr wurde sein Verschwinden bemerkt. Bislang kehrte er nicht nach Hause zurück. Eine intensive Suche war bislang erfolglos.
Der Junge ist 155 bis 160 Zentimeter groß, von schmaler Statur und hat dunkelblondes, wuscheliges Haar. Vermutlich trägt er eine khakifarbene Jacke, eine braune Hose sowie schwarze Schuhe. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06722 911240 oder in jeder Polizeidienststelle entgegen.