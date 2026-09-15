Polizei sucht Flüchtigen nach Zusammenstoß auf A5
Nach dem Auffahrunfall mit fünf Fahrzeugen auf der A5 im Ortenaukreis rollt der Verkehr wieder. Die Polizei ermittelt.
Schutterwald (dpa/lsw) - Nach einem Auffahrunfall mit fünf Fahrzeugen auf der A5 in Richtung Basel bei Schutterwald (Ortenaukreis) ist die Fahrbahn wieder frei. Ein Unfallbeteiligter sei nach dem Unfall am Morgen geflüchtet, teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen zu dem Flüchtigen dauern an. Verletzt wurde den Angaben zufolge nach derzeitigen Feststellungen niemand. Der Schaden belaufe sich auf rund 60.000 Euro.