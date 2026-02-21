Einsatzkräfte vor Ort

Hirschberg: Auffahrunfall mit fünf Fahrzeugen auf A5

Kurz vor der Anschlussstelle Hirschberg gab es am Samstagmorgen einen Unfall auf der A5. Der Verkehr wird über den Standstreifen geführt.

Auf der A5 sind nach einem Unfall mehrere Einsatzfahrzeuge vor Ort (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Auf der A5 sind nach einem Unfall mehrere Einsatzfahrzeuge vor Ort (Symbolbild).

Hirschberg. Insgesamt fünf Fahrzeuge sind am Samstagmorgen, gegen 10.10 Uhr, an einem Auffahrunfall auf der A5 kurz vor der Anschlussstelle Hirschberg beteiligt. Wie die Polizei mitteilt, wird der Verkehr auf der Strecke in Fahrtrichtung Darmstadt über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind derzeit vor Ort. Weitere Informationen liegen derzeit noch nicht vor. Es wird nachberichtet. (sig)

