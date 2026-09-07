Schwerverletztes Opfer

Polizei sucht Motiv nach Messerattacke auf 29-Jährigen

Mitten am Tag wird ein Mann in Freiburg schwer verletzt – die Polizei rätselt über den Hintergrund. Was steckt hinter der plötzlichen Messerattacke?

Die Polizei ermittelt noch zum Motiv des Messerangriffs. Eine erste Fahndung war erfolglos. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei ermittelt noch zum Motiv des Messerangriffs. Eine erste Fahndung war erfolglos. (Symbolbild)

Freiburg (dpa/lsw) - Ein unbekannter Täter hat am Sonntagmittag einen 29-Jährigen schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, waren sich die zwei Männer vor einem Gebäude in Freiburg begegnet. Plötzlich soll der unbekannte Täter ein Messer gezogen und damit angegriffen haben. Laut Polizei wurde der 29-Jährige schwer verletzt, konnte sich aber trotzdem auf eine Straße retten. 

Die Polizei ermittelt zum Motiv der Tat.

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