Polizei sucht nach Araberfohlen: Verdacht auf Diebstahl

Kassel (dpa/lhe) - Die Polizei in Kassel sucht nach einem sechs Monate alten Pferd. Das braune Araberfohlen namens Kemalia sei bereits in einer Nacht Mitte Februar verschwunden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Nach den bisherigen Ermittlungen spreche vieles dafür, dass die Stute von seiner Koppel im Stadtteil Nordshausen gestohlen worden sei. Besitzer und Polizei hätten erfolglos nach ihr gesucht. In der mutmaßlichen Tatnacht waren drei weitere Pferde der Herde von der Koppel entwichen und auf die Autobahn 44 gelaufen. Dort prallte eines von ihnen mit einem Sattelzug zusammen. Das Tier wurde dabei leicht verletzt, Menschen kamen nicht zu Schaden.