Suche nach verschwundenem Fohlen dauert an

Kassel (dpa/lhe) - Mehr als einen Monat nach dem Verschwinden von Araberfohlen Kemalia hat die Polizei in Nordhessen keine heiße Spur zu dem Tier. Man könne noch keinen Ermittlungserfolg vermelden, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Kassel. Die Ermittlungen liefen und es werde auch gezielt an Orten gesucht, an denen ein Fohlen untergebracht werden könne. Zudem habe es unter Pferdefreunden und in der Reitergemeinde Zeugenaufrufe gegeben. Einzelne Hinweise seien eingegangen, es gebe aber keine konkrete heiße Spur, teilte der Sprecher weiter mit.