Polizei sucht nach Brückensturz eines 15-Jährigen Zeugen

Karlsruhe (dpa/lsw) - Zwei Tage nach dem Sturz von einer Karlsruher Brücke schwebt ein 15-Jähriger noch immer in Lebensgefahr. Der Junge war am Sonntagabend acht Meter in die Tiefe gestürzt. Er war auf einer Straße unter der Brücke von Verkehrsteilnehmern gefunden worden. Wie es zu dem Sturz kam, ist unklar. Die Polizei hat keine Hinweise auf Fremdverschulden.