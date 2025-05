Polizei sucht nach vermisstem achtjährigen Mädchen

Ehingen (dpa/lsw) - Die Polizei sucht im Alb-Donau-Kreis nach einem acht Jahre alten Mädchen. Das Kind sei zuletzt am späten Montagabend in einer Notunterkunft in Ehingen gesehen worden, teilte die Polizei mit. Seitdem fehle von ihm jede Spur. Es sei nicht auszuschließen, dass das Mädchen sich in seinem hilflosen Zustand befinde.