Polizei sucht Randalierer nach Verwüstung in Bühlerzell
Kanaldeckel verschwinden, Leitpfosten fliegen: Ein Unbekannter sorgt in der Nacht für Chaos. Was Zeugen beobachtet haben.
Bühlerzell (dpa/lsw) - Ein unbekannter Randalierer hat rund um Bühlerzell im Landkreis Schwäbisch Hall für erhebliche Verwüstung gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, machte er unter anderem Kennzeichen von Autos ab, riss aber auch Leitpfosten und mehrere Kanaldeckel heraus.
Die Polizei war in der Nacht zum Sonntag von Zeugen alarmiert worden, die beobachteten, wie der Unbekannte einen Kanaldeckel aus der Fahrbahn hob. Als die Einsatzkräfte eintrafen, bemerkten sie, dass gleich mehrere Kanaldeckel fehlten. Außerdem seien mehrere Leitpfosten zwischen Geifertshofen und Bühlerzell aus ihrer Verankerung gerissen und auf eine Wiese geschleudert worden, hieß es.