Vandalismus

Polizei sucht Randalierer nach Verwüstung in Bühlerzell

Kanaldeckel verschwinden, Leitpfosten fliegen: Ein Unbekannter sorgt in der Nacht für Chaos. Was Zeugen beobachtet haben.

Mehrere Kanaldecke soll der mutmaßliche Täter aus der Straße gehoben haben. (Symbolbild) Foto: Jan-Philipp Strobel/dpa/dpa-tmn
Mehrere Kanaldecke soll der mutmaßliche Täter aus der Straße gehoben haben. (Symbolbild)

Bühlerzell (dpa/lsw) - Ein unbekannter Randalierer hat rund um Bühlerzell im Landkreis Schwäbisch Hall für erhebliche Verwüstung gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, machte er unter anderem Kennzeichen von Autos ab, riss aber auch Leitpfosten und mehrere Kanaldeckel heraus.

Die Polizei war in der Nacht zum Sonntag von Zeugen alarmiert worden, die beobachteten, wie der Unbekannte einen Kanaldeckel aus der Fahrbahn hob. Als die Einsatzkräfte eintrafen, bemerkten sie, dass gleich mehrere Kanaldeckel fehlten. Außerdem seien mehrere Leitpfosten zwischen Geifertshofen und Bühlerzell aus ihrer Verankerung gerissen und auf eine Wiese geschleudert worden, hieß es.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Vandalismus an Weinheimer Grundschule: Eröffnung  nach Ferien gefährdet
Zeugen gesucht

Vandalismus an Weinheimer Grundschule: Eröffnung  nach Ferien gefährdet

Unbekannte haben auf der Baustelle der Theodor-Heuss-Grundschule gewütet. Nun ist unklar, ob die geplante Betreuung pünktlich starten kann.

06.07.2026

Randalierer verwüsten Tiergehege im Karlsruher Zoo
Vandalismus

Randalierer verwüsten Tiergehege im Karlsruher Zoo

Müll in den Becken der Eisbären und Pinguine: Im Zoologischen Garten in Karlsruhe haben Unbekannte in der Nacht Chaos hinterlassen. Wie die Tierpfleger ihre Schützlinge jetzt versorgen.

14.03.2026

Mannheim: Schaufenster von Schneiderei mit Kanaldeckel eingeschlagen
Seckenheimer Hauptstraße

Mannheim: Schaufenster von Schneiderei mit Kanaldeckel eingeschlagen

Ein Knall und Gelächter wecken einen Mannheimer Anwohner, der die Polizei ruft. Wo die Täter den Kanaldeckel aufgetrieben hatten, ist noch unklar.

13.11.2025

Unbekannte schmeißen Leitpfosten auf Fahrbahn
Kriminalität

Unbekannte schmeißen Leitpfosten auf Fahrbahn

Wer hat Leitpfosten auf die Straße gelegt? Die Polizei warnt vor den Folgen für Autofahrer und sucht Zeugen für den Vorfall zwischen Mengerskirchen und Waldbrunn.

28.09.2025

Unbekannte entfernen 140 Kanaldeckel in Gießen
Gefahr für Straßenverkehr

Unbekannte entfernen 140 Kanaldeckel in Gießen

Dort, wo Unbekannte in Gießen Kanaldeckel entfernt haben, sind die Löcher tief. Die Stadt warnt vor erheblichen Gefahren für den Straßenverkehr.

28.07.2025