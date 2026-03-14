Vandalismus

Randalierer verwüsten Tiergehege im Karlsruher Zoo

Müll in den Becken der Eisbären und Pinguine: Im Zoologischen Garten in Karlsruhe haben Unbekannte in der Nacht Chaos hinterlassen. Wie die Tierpfleger ihre Schützlinge jetzt versorgen.

Im Karlsruher Zoo wurde in der Nacht Müll in etliche Gehege geworfen. (Archivbild) Foto: Uli Deck/dpa
Im Karlsruher Zoo wurde in der Nacht Müll in etliche Gehege geworfen. (Archivbild)

Karlsruhe (dpa) - Randalierer sind in den Zoo in Karlsruhe eingedrungen und haben mehrere Tieranlagen mit Müll verwüstet. Alle Tiere seien wohlauf, teilte die Einrichtung mit. Zuvor hatten die «Badischen Neuesten Nachrichten» berichtet, dass Unbekannte in der Nacht zum Samstag in den Zoo eingedrungen seien, Müll in mehrere Tiergehege geworfen und Scheiben am Affenhaus beschmiert hätten.

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Besonders betroffen sind nach Angaben des Zoos die Wasseranlagen der Humboldtpinguine, der Seelöwen und Seehunde sowie der Eisbären. In die Becken seien zahlreiche Gegenstände geworfen worden, darunter abgerissene Schilder, Einwegbesteck, Plastikflaschen und andere Plastikteile.

Das stelle eine große Gefahr für die Tiere dar, hieß es. Zwar gebe es bislang keine Hinweise darauf, dass Tiere Gegenstände verschluckt hätten, ausschließen lasse sich dies aber nicht. Tierpfleger reinigen seit dem Morgen die Anlagen und beobachten das Verhalten der Tiere. Die Polizei sucht nach den Tätern.

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