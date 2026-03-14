Randalierer verwüsten Tiergehege im Karlsruher Zoo

Karlsruhe (dpa) - Randalierer sind in den Zoo in Karlsruhe eingedrungen und haben mehrere Tieranlagen mit Müll verwüstet. Alle Tiere seien wohlauf, teilte die Einrichtung mit. Zuvor hatten die «Badischen Neuesten Nachrichten» berichtet, dass Unbekannte in der Nacht zum Samstag in den Zoo eingedrungen seien, Müll in mehrere Tiergehege geworfen und Scheiben am Affenhaus beschmiert hätten.

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Besonders betroffen sind nach Angaben des Zoos die Wasseranlagen der Humboldtpinguine, der Seelöwen und Seehunde sowie der Eisbären. In die Becken seien zahlreiche Gegenstände geworfen worden, darunter abgerissene Schilder, Einwegbesteck, Plastikflaschen und andere Plastikteile.