Polizei sucht Unfallfahrer mit Drohne und Hubschrauber

Obertshausen-Hausen (dpa/lhe) - Ein Verkehrsunfall am frühen Morgen hat der Polizei in Hessen zufolge einen Einsatz starker Kräfte und eines Hubschraubers ausgelöst. Demnach war das Auto eines 19 Jahre alten Fahrers an der Auffahrt der B448 zur B45 in Richtung Rodgau von der Fahrbahn abgekommen und auf der Seite liegengeblieben. Der Wagen sei erheblich beschädigt worden, alle Airbags hätten ausgelöst, hieß es. Ein Zeuge sah den Mann in den Wald flüchten.