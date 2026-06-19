Suche nach Kleinkind

Polizei sucht vermissten Säugling in Renningen

Suchhunde und ein Hubschrauber sind im Einsatz: In Renningen wird nach einem Neugeborenen gesucht. Die Polizei hält sich mit Details bedeckt. Was bisher bekannt ist.

Große Suchaktion in Renningen. Foto: Enrique Kaczor/onw-images/dpa
Große Suchaktion in Renningen.

Renningen (dpa) - Die Polizei sucht im baden-württembergischen Renningen nach einem vermisstem Säugling. Das teilte ein Polizeisprecher in Ludwigsburg mit. An der umfangreichen Suche nach dem Säugling seien Suchhunde und Hubschrauber beteiligt. Wo das Kind verschwunden sein soll, wollte die Polizei nicht bekanntgeben. Auch zu den Umständen des Verschwindens gab es zunächst keine Auskunft.

Nach Auskunft eines dpa-Fotografen ist ein Parkplatz bei einem Lebensmittelmarkt seit den Morgenstunden gesperrt. Fahrzeuge von Rettungshundestaffeln aus Baden-Württemberg stehen auf dem Parkplatz. Ebenfalls sind mehrere Drohnengruppen und das Deutsche Rote Kreuz im Einsatz, um zu unterstützen. 

Renningen liegt im Landkreis Böblingen. Die Stadt liegt westlich von Stuttgart und ist rund 25 Kilometer von der Landeshauptstadt entfernt.

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