Polizei: Supermarktkundin tritt Filialleiterin ins Gesicht

Reilingen (dpa/lsw) - Eine betrunkene Kundin soll die bereits am Boden liegende Leiterin eines Supermarktes in Reilingen (Rhein-Neckar-Kreis) ins Gesicht getreten haben. Die Filialleiterin sei dabei am Dienstag leicht verletzt und von Sanitätern in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit.