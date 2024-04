Polizei testet App zur Aufnahme von Strafanzeigen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Stift und Papier werden die hessischen Polizisten bald nicht mehr brauchen, wenn es um Strafanzeigen geht: Am Montag wurde in Frankfurt eine neue App vorgestellt, mit der die Anzeigen unkompliziert und schnell mit dem Diensthandy aufgenommen werden können. Entwickelt wurde die Anwendung im «Innovation Hub 110», der Softwareschmiede der hessischen Polizei. Sie wird nun von 300 Polizisten in ganz Hessen getestet. Ziel sei, sie noch vor der Fußball-EM im Juni landesweit auszurollen, sagte der hessische Innenminister Roman Poseck (CDU).