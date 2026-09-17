Leichenfund auf Parkplatz

Polizei: Toter lag mehrere Tage in abgestelltem Auto

Ein Passant entdeckt in Mössingen ein Auto mit einer bereits stark verwesten Leiche. Was die Polizei zum Todeszeitpunkt und möglichen Hintergründen mitteilt.

Nach dem Fund übernimmt die Kripo die Ermittlungen zur Todesursache. Foto: Enrique Kaczor/dpa
Nach dem Fund übernimmt die Kripo die Ermittlungen zur Todesursache.

Mössingen (dpa/lsw) - Auf einem Parkplatz in Mössingen (Kreis Tübingen) ist in einem Auto die Leiche eines Mannes entdeckt worden. Der Wagen habe dort bereits längere Zeit gestanden, der Todeszeitpunkt liege mehrere Tage zurück, sagte ein Polizeisprecher. Genauer lasse sich dieser bislang nicht eingrenzen.

Ein Passant hatte am Mittwoch aus dem Fahrzeug einen ungewöhnlichen Geruch wahrgenommen und darin die bereits stark verweste Leiche entdeckt. Die Polizei geht nach eigenen Angaben nicht von einem Verbrechen aus. 

Auch Hinweise auf einen Suizid gebe es nicht. Nach dem Fund übernahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen auf dem Parkplatz unweit des Bahnhofes der schwäbischen Kleinstadt.

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