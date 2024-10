Polizei verfolgt 19 Jahre alten Raser

Frankfurt/Main (dpa/lrs) - Ein 19 Jahre alter Autofahrer hat auf der Flucht vor der Polizei in Frankfurt einen Beamten verletzt und einen Sachschaden von rund 160.000 Euro verursacht. Der Mann war mit seinem Auto in der Nacht zum Samstag an einer Ampel in der Innenstadt losgerast - gleichzeitig mit einem anderen Autofahrer, wie die Polizei berichtete. Eine Streife, die zufällig vor Ort war, konnte aber den Angaben nach nur eines der beiden Autos verfolgen und entschied sich für das des 19-Jährigen.