Polizei stoppt zwei Raser nahe Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt: Die Polizei hat nahe Frankfurt zwei Raser gestoppt, die sich mutmaßlich ein illegales Autorennen geliefert haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, verfolgten Zivilbeamte in ihrem Fahrzeug auf der Autobahn 661 in Richtung Oberursel am Sonntagabend einen 36 Jahre alten Autofahrer, als sie zudem von einem 23-Jährigen in dessen Auto rechts überholt wurden. Die beiden Raser sollen sich daraufhin ein Rennen geliefert haben. Laut Polizei versuchten die Beamten mit einer Geschwindigkeit von rund 200 Stundenkilometern, die beiden Raser zu stoppen - erlaubt waren demnach 100 Kilometer pro Stunde.