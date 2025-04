Illegales Straßenrennen mit Luxuswagen in Frankfurt gestoppt

Frankfurt (dpa/lhe) - Ein illegales Straßenrennen in Frankfurt ist in der Nacht von Freitag auf Samstag von der Polizei gestoppt worden. Die Beamten haben zuvor zwei Luxuswagen beobachtet, die mit überhöhter Geschwindigkeit an ihnen vorbeifuhren, wie die Polizei mitteilte. Nachdem die mutmaßlichen Raser zunächst an einer roten Ampel hielten und wieder beschleunigten, als sie grün wurde, hielten die Polizisten demnach beide Autos mit Blaulicht an.