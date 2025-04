Weinheim: Mit 100 km/h auf B3 - 19-Jähriger liefert sich Straßenrennen

Weinheim. Zwei Autofahrer haben sich ein Straßenrennen mitten in Weinheim geliefert. Wie die Polizei berichtet, war ein dunkelblaues Auto (vermutlich ein BMW) am Montagabend mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf dem Suezwegkanalweg in Richtung B3 unterwegs - dicht gefolgt von dem schwarzen VW des 19-Jährigen. Beide rasten dann auf der B3 in Richtung Hirschberg. Dabei nutzte der VW die Fahrbahn des Gegenverkehrs, um das andere Fahrzeug zu überholen. Ein Zeuge meldete der Polizei das Autorennen gegen 23 Uhr. Einer Streife gelang es kurze Zeit später den 19-jährigen VW-Fahrer zu stoppen und zu kontrollieren. Der Führerschein des jungen Mannes wurde beschlagnahmt und das Fahrzeug eingezogen. Gegen den 19-Jährigen, der sich noch in der Probezeit befindet, wird wegen des Verdachts der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen ermittelt. Nach dem Fahrer des zweiten Fahrzeugs wird noch gefahndet. Zeugen sollen sich beim Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnummer 06201/ 1003-0 melden. (heh)