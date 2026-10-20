Polizei zweifelt an Überfall nach Casinobesuch

Baden-Baden (dpa/lsw) - Ein 33-Jähriger hat angegeben, nach einem Casinobesuch in Baden-Baden überfallen worden zu sein - doch die Polizei zweifelt an seiner Geschichte. Es ist nicht der erste Fall dieser Art, den der Mann gemeldet hat, wie die Polizei mitteilte.

Seinen Angaben zufolge zählte er am Abend auf einer Bank seinen Gewinn von 2.800 Euro. Daraufhin sollen ihn mehrere Menschen umringt und das Geld geraubt haben. Erste Ermittlungen stellen fest, dass unklar ist, wo er die Summe überhaupt gewonnen haben will.

Hinzu komme ein auffälliger Umstand: Bereits im Frühjahr hatte der 33-Jährige eine Unterschlagung angezeigt. Dabei soll es sich um exakt denselben Betrag und ebenfalls um einen angeblichen Casinogewinn gehalten haben. Die Polizei prüft nun, ob sich die Tat so zugetragen hat wie geschildert.