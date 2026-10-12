Überfall ohne Diebesgut

Überfall auf Tankstelle - Räuber flüchten ohne Beute

Zwei Unbekannte überfallen eine Tankstelle in Fulda – doch müssen am Ende mit leeren Händen verschwinden.

Für die Räuber verlief der Überfall nicht erfolgreich. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Für die Räuber verlief der Überfall nicht erfolgreich. (Symbolbild)

Fulda (dpa/lhe) - Zwei maskierte Unbekannte haben versucht, eine Tankstelle in Fulda zu überfallen. Sie flüchteten jedoch ohne Beute. Die Tankstellenmitarbeiterin alarmierte über einen Knopf Hilfe, sobald die Männer das Geschäft betreten hatten, wie die Polizei mitteilte.

Die Täter bedrohten die Mitarbeiterin den Angaben zufolge mit einem messerähnlichen Gegenstand. Die Frau blieb unverletzt.

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