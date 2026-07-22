Ermittlungen

Polizeiauto erfasst Jugendlichen - Weiter offene Fragen

Nach dem Unfall in Hanau laufen die Ermittlungen. Warum war der 17-Jährige aus dem Kreis Aschaffenburg auf der Fahrbahn? Was ist genau passiert?

Der Polizeiwagen erfasste den 17-Jährigen am frühen Samstagmorgen. Der Jugendliche starb noch an der Unfallstelle. Gegen den Fahrer wird ermittelt. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Der Polizeiwagen erfasste den 17-Jährigen am frühen Samstagmorgen. Der Jugendliche starb noch an der Unfallstelle. Gegen den Fahrer wird ermittelt. (Symbolbild)

Hanau (dpa) - Nach einem tödlichen Verkehrsunfall in Hanau, bei dem ein Fußgänger von einem Polizeiauto erfasst wurde, sind umfangreiche Ermittlungen angelaufen. Bei dem Toten handelt es sich um einen 17-Jährigen aus dem Landkreis Aschaffenburg in Unterfranken, wie die Staatsanwaltschaft Hanau und das Hessische Landeskriminalamt mitteilen.

Vor dem Unfall am frühen Samstagmorgen war der Polizei nach bisherigen Ermittlungen eine männliche Person gemeldet worden, die mehrfach auf einer Fahrbahn unterwegs gewesen sein soll, wie es hieß. Bei der Suche erfasste der Streifenwagen demnach im Bereich der dort zweispurig ausgebauten und mit Seiten- sowie Mittelleitplanken versehenen Straße den Jugendlichen. Er starb noch an der Unfallstelle. Die beiden Polizeibeamten in dem Streifenwagen blieben den Angaben zufolge unverletzt und werden aktuell psychologisch betreut.

Ermittlungen gegen Fahrer des Polizeiwagens

Die genauen Hintergründe, der Ablauf des Unfallgeschehens und die Frage, warum sich der 17-Jährige auf der Fahrbahn aufhielt, seien Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Dazu würden weiter Spuren ausgewertet. Gegen den Fahrer des Polizeiwagens wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung eingeleitet. Die Ermittlungen hat wie in derartigen Fällen üblich das LKA übernommen.

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