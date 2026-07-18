Tödlicher Unfall

Polizeiauto erfasst und tötet Fußgänger

Nach einem schweren Unfall mit einem Polizeiauto in Hanau übernimmt das Landeskriminalamt die Ermittlungen. Was vom Unfall von heute Morgen bekannt ist.

Der tödliche Zusammenstoß ereignete sich am frühen Morgen. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Der tödliche Zusammenstoß ereignete sich am frühen Morgen. (Symbolbild)

Hanau (dpa/lhe) - Ein Polizeiauto hat in Hanau einen Fußgänger erfasst und tödlich verletzt. Der Unfall ereignete sich am frühen Morgen auf der Auheimer Straße, wie Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt mitteilen. 

Die Besatzung des Streifenwagens und alarmierte Rettungskräfte leisteten demnach dem Mann umgehend Erste Hilfe. Er starb jedoch noch an der Unfallstelle. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt.

Das Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang. Dies sei bei solchen Fällen üblich, hieß es in der Mitteilung. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich zu melden.

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