Polizeieinsatz in Crailsheim: Schuss verletzt einen Menschen
Ein Mensch wird bei einem Polizeieinsatz in Crailsheim von einem Schuss getroffen. Was bisher bekannt ist.
Crailsheim (dpa/lsw) - Bei einem Einsatz in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) haben Polizeibeamte einen Menschen durch einen Schuss verletzt. Der oder die Betroffene habe zuvor ein Messer eingesetzt, sagte eine Sprecherin des Landeskriminalamtes (LKA). Details wollte sie zunächst nicht nennen.
Die «Südwest Presse» hatte zuvor über einen versuchten Messerangriff auf einen Polizisten berichtet. Vor dem Einsatz habe es eine Kontrolle gegeben, sagte die LKA-Sprecherin. LKA und Polizei wollten sich noch im Laufe des Tages zu dem Einsatz äußern.