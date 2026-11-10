Polizeieinsatz

Polizeieinsatz in Freudenstadt: Gebäude umstellt

Ein Gebäude mit mehreren Wohnungen ist in der Freudenstädter Innenstadt von der Polizei umstellt. Was hinter dem Einsatz steckt, ist zunächst unklar.

Wegen eines größeren Polizeieinsatzes wurde auch eine Straße gesperrt. (Archivbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Wegen eines größeren Polizeieinsatzes wurde auch eine Straße gesperrt. (Archivbild)

Freudenstadt (dpa/lsw) - In der Innenstadt von Freudenstadt läuft nach einem Notruf derzeit ein größerer Polizeieinsatz. Ein Gebäude mit mehreren Wohneinheiten sei umstellt, es bestehe aber derzeit keine Gefahr für die Bevölkerung, wie eine Polizeisprecherin sagte. Eine Straße wurde gesperrt. Worum es bei dem Einsatz geht, blieb zunächst unklar. Zahlreiche Kräfte seien vor Ort.

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