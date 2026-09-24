Kriminalität

Polizeieinsatz in Heidenheim - Hintergründe unklar

In Heidenheim an der Brenz ist es in den vergangenen Stunden nahe dem Stadtzentrum zu einem Polizeieinsatz gekommen. Die Ermittler halten sich bedeckt. Die Spurensicherung ist noch vor Ort.

Bei einem Polizeieinsatz in Heidenheim an der Brenz waren zahlreiche Beamte im Einsatz - die Hintergründe waren zunächst unklar. Foto: Jason Tschepljakow/dpa
Bei einem Polizeieinsatz in Heidenheim an der Brenz waren zahlreiche Beamte im Einsatz - die Hintergründe waren zunächst unklar.

Heidenheim an der Brenz (dpa) - In der Nacht und dem frühen Morgen ist es in Heidenheim an der Brenz zu einem Polizeieinsatz gekommen. Weitere Informationen würden aktuell nicht gegeben, sagte ein Sprecher der Polizei in Ulm am Morgen. Die Spurensicherung sei noch vor Ort. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Ellwangen wird es am späten Vormittag eine gemeinsame Pressemitteilung mit der Polizei geben. 

Laut einem dpa-Reporter lagen mehrere Patronenhülsen am Einsatzort, zudem gab es demnach Einschusslöcher in einer Hauswand. Zu einer möglichen Schussabgabe äußerten sich Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst nicht. Auf Fotos vom Einsatzort war rotweißes Absperrband vor Häusern in einer Wohngegend zu sehen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Brennendes Holzbrett vor Innenministerium - Polizeieinsatz
Einsatz an sensiblem Ort

Brennendes Holzbrett vor Innenministerium - Polizeieinsatz

Ein brennendes Holzbrett sorgt für einen kurzen Einsatz von Polizei und Feuerwehr vor dem Innenministerium. Die Hintergründe bleiben aber unklar.

04.09.2026

Softair-Schusswechsel auf Schulhof löst Polizeieinsatz aus
Sturmhauben und Schutzkleidung

Softair-Schusswechsel auf Schulhof löst Polizeieinsatz aus

Es sollte wohl ein harmloses, wenn auch brachiales Spiel sein: Auf einem Schulhof beschießen sich maskierte Jugendliche mit Spielzeugwaffen. Als dies eine Zeugin beobachtet, ruft sie die Polizei.

04.03.2026

Polizeieinsatz im Landkreis Konstanz - Lage noch unklar
Südbaden

Polizeieinsatz im Landkreis Konstanz - Lage noch unklar

An der Grenze zur Schweiz ist die Polizei mit mehreren Kräften im Einsatz. Die Lage vor Ort ist noch unklar.

16.04.2025

Nahe Nürnberg

Hintergründe für Messerattacke auf Bundespolizei unklar

Erneut ist es zu einem Messerangriff auf Polizeikräfte gekommen. Der Verdächtige wird erschossen. Sein Motiv ist noch unklar. Doch es gibt bereits Rufe nach politischen Konsequenzen.

01.07.2024

Baden-Württemberg

Tote Familie im Schwarzwald: Hintergründe noch unklar

Ein Mann findet in Villingen-Schwenningen Mutter, Vater und Bruder tot im Haus. Mit Stichverletzungen. Was ist geschehen? Die Polizei hat eine Vermutung zum Tathergang. Doch sie hält sich bedeckt.

27.01.2024