Polizeieinsatz in Heidenheim - Hintergründe unklar
In Heidenheim an der Brenz ist es in den vergangenen Stunden nahe dem Stadtzentrum zu einem Polizeieinsatz gekommen. Die Ermittler halten sich bedeckt. Die Spurensicherung ist noch vor Ort.
Heidenheim an der Brenz (dpa) - In der Nacht und dem frühen Morgen ist es in Heidenheim an der Brenz zu einem Polizeieinsatz gekommen. Weitere Informationen würden aktuell nicht gegeben, sagte ein Sprecher der Polizei in Ulm am Morgen. Die Spurensicherung sei noch vor Ort. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Ellwangen wird es am späten Vormittag eine gemeinsame Pressemitteilung mit der Polizei geben.
Laut einem dpa-Reporter lagen mehrere Patronenhülsen am Einsatzort, zudem gab es demnach Einschusslöcher in einer Hauswand. Zu einer möglichen Schussabgabe äußerten sich Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst nicht. Auf Fotos vom Einsatzort war rotweißes Absperrband vor Häusern in einer Wohngegend zu sehen.