Brennendes Holzbrett vor Innenministerium - Polizeieinsatz
Ein brennendes Holzbrett sorgt für einen kurzen Einsatz von Polizei und Feuerwehr vor dem Innenministerium. Die Hintergründe bleiben aber unklar.
Stuttgart (dpa/lsw) - Ein brennendes Holzbrett vor dem baden-württembergischen Innenministerium hat Polizei und Feuerwehr in Stuttgart auf den Plan gerufen. Die Flammen an und unter einem Betonpoller seien schnell und ohne größeren Einsatz gelöscht worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Nach 30 Minuten seien die Löschkräfte wieder abgerückt. Am Gebäude sei kein Schaden entstanden. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung über den Einsatz berichtet.
Es sei nicht klar, wer das Brett in Brand gesteckt haben könnte, sagte ein Polizeisprecher über den Vorfall. Auch zu einem möglichen Motiv sei nichts bekannt. Der Staatsschutz der Polizei ermittelt. Innenminister Manuel Hagel (CDU) war nach Angaben aus seinem Umfeld zum Zeitpunkt des Einsatzes nicht in Stuttgart.