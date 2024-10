Spektakulärer Polizeieinsatz in Fürth sorgt für Wirbel

Gegen 6 Uhr hörte ein Nachbar in der Hammelbacher Straße in Fürth (Ortsteil Weschnitz) am Donnerstag einen Schlag und laute Rufe. Vor dem Haus waren fünf zivile Polizeifahrzeuge aus Wiesbaden, Darmstadt und Erbach vorgefahren, darunter ein Transporter mit einem Polizeihund. Im Fürther Ortsteil Weschnitz sorgte die Fahrzeugkolonne der Polizei für Aufsehen. Mehrere bewaffnete Polizeibeamte drangen in das Anwesen ein. Um 15 Uhr teilte die ermittelnde Staatsanwaltschaft Frankfurt auf Anfrage der Redaktion mit, dass der Einsatz im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen des Verdachts des banden- und gewerbsmäßigen Subventionsbetruges gestanden habe.