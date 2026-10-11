Polizeieinsatz wegen Bahnreisenden mit Pfefferspray-Pistolen

Biblis/Frankfurt/Main (dpa) - Zwei Männer mit Pfefferspray-Pistolen haben in einem Zug von Frankfurt/Main nach Marseille für einen Polizeieinsatz gesorgt. Vier Fahrgäste hätten in dem um 14.03 Uhr in Frankfurt gestarteten TGV unabhängig voneinander beobachtet, dass einer der Männer eine Schusswaffe oder einen ähnlichen Gegenstand unter seiner Jacke verberge, berichtete eine Sprecherin der Bundespolizei. Darüber sei die Bundespolizei gegen 14.30 Uhr aus dem Zug informiert worden.

Polizeieinsatz bei außerplanmäßigem Halt in Biblis

Der Zug habe deshalb außerplanmäßig im südhessischen Biblis gehalten. Beamte der Bundespolizei hätten den Verdächtigen und seinen Begleiter dort aus der Bahn herausgeholt und festgestellt, dass beide jeweils eine Pfefferspray-Pistole bei sich hatten, die einer echten Pistole ähnlich sehe. Die Männer sind 19 und 20 Jahre alt.

«Keine Bedrohungslage»

«Es hat keine Bedrohungslage im Zug gegeben», sagte die Sprecherin. Beide Männer hätten sich sehr ruhig verhalten, auch bei der Fahrscheinkontrolle. Der 20-Jährige habe keinen Fahrschein gehabt. Was sie mit dem Pfefferspray wollten, war zunächst unklar. Die Pfefferspray-Pistolen seien sichergestellt und die Personalien der beiden Männer aufgenommen worden. Jetzt werde der waffenrechtliche Verstoß geprüft.

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