«Gen Z regelt»

Polizeipräsident: Linker Block hat Bärendienst erwiesen

Rund 6.000 Menschen demonstrieren in Stuttgart überwiegend friedlich. Doch Flaschen, Farbbeutel und Böller überschatten die Jugendproteste. Wer laut Polizei für die Eskalation verantwortlich ist.

Die Polizei nimmt mehrere Menschen vorläufig fest. Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Polizei nimmt mehrere Menschen vorläufig fest.

Stuttgart (dpa/lsw) - Polizei und Politik machen vor allem Menschen aus der linken Szene für Ausschreitungen bei der Jugend-Demo in Stuttgart verantwortlich. «Bedauerlicherweise hat das unfriedliche und unkooperative Verhalten einiger weniger die eigentlichen Themen und Interessen der Kundgebung überlagert», sagte der Stuttgarter Polizeipräsident Markus Eisenbraun laut Mitteilung. «Der linke Block hat der jungen Generation damit einen Bärendienst erwiesen.» Laut dem Innenministerium waren am Samstag rund 300 Menschen aus der linksextremistischen Szene bei der Demonstration.

Immer wieder zünden Menschen Pyrotechnik. Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Immer wieder zünden Menschen Pyrotechnik.

 

An der Stuttgarter Veranstaltung im Zuge der bundesweiten Proteste unter dem Motto «Gen Z regelt» hatten sich nach Schätzungen der Polizei insgesamt rund 6.000 Menschen beteiligt, die überwiegend friedlich demonstrierten. Die Veranstalter sprachen hingegen von rund 12.000 Teilnehmern.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Die Polizei registrierte rund 50 Straftaten. Sieben Einsatzkräfte wurden verletzt, wie das Präsidium mitteilte. «Krawall ist keine Protestform und Straftaten wie Sachbeschädigungen und erst recht Gewalt gegen Einsatzkräfte befinden sich weiter außerhalb der Meinungsfreiheit», betonte Polizeipräsident Eisenbraun.

Hagel: Gewalttäter bekommen Konsequenzen zu spüren

Innenminister Manuel Hagel erklärte: «Wer sich vermummt, Polizisten angreift und anonym aus der Menge Flaschen, Farbbeutel und Böller wirft, will keine Debatte. Der will Gewalt.» Diese Leute missbrauchten die berechtigten Anliegen der vielen für Krawall. «Dem stellen wir uns mit aller Konsequenz entgegen», sagte der CDU-Politiker laut Mitteilung und kündigte Folgen für Gewalttäter an. Die Polizei ermittle mit Hochdruck, um diese zur Verantwortung zu ziehen. 

Tauende Menschen sind auf den Straßen. Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Tauende Menschen sind auf den Straßen.

In Stuttgart hatte die Versammlungsleitung den Angaben zufolge die Zusammenarbeit mit der Polizei verweigert. «Es muss aber klar sein: Wer eine Demonstration anmeldet, übernimmt Verantwortung für sie», sagte Hagel.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Darüber wird nach Zwischenfällen bei Jugend-Demos diskutiert
Proteste

Darüber wird nach Zwischenfällen bei Jugend-Demos diskutiert

Auflagen missachtet, Böller gezündet, Polizisten verletzt: Die Szenen in Stuttgart glichen zwar nicht jenen in Frankfurt - dennoch sollen hier Konsequenzen folgen. Kritik gibt es auch andernorts.

01.11.2026

Pyro gegen Polizisten und brennende Mülleimer in Stuttgart
«Gen Z» demonstriert

Pyro gegen Polizisten und brennende Mülleimer in Stuttgart

Als Teil der bundesweiten Jugendproteste läuft auch eine Demo in Stuttgart. Die Polizei berichtet von mehreren - teils gravierenden - Störungen. Und fehlender Kooperation der Veranstalter.

31.10.2026

Protesttag in Frankfurt - Tausende zu Gen-Z-Demo erwartet
Großdemos

Protesttag in Frankfurt - Tausende zu Gen-Z-Demo erwartet

9.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind für die größere von zwei Demonstrationen angemeldet, die Behörden erwarten deutlich weniger. Die Polizei ist im Großeinsatz und warnt vor Verkehrsproblemen.

31.10.2026

Demo «Gen Z regelt» – Stuttgarter Auktionshaus bleibt zu
Jugendproteste

Demo «Gen Z regelt» – Stuttgarter Auktionshaus bleibt zu

Die für Samstag geplanten Proteste richten sich unter anderem gegen steigende Lebenshaltungskosten und die Wehrpflicht. Wie sich der Einzelhandel auf den Demonstrationstag vorbereitet.

29.10.2026

«Gen Z regelt» – Hessens Schülervertretung distanziert sich
Bundesweiter Protesttag

«Gen Z regelt» – Hessens Schülervertretung distanziert sich

Auch in Frankfurt werden am Samstag Proteste vieler junger Leute erwartet. Warum nimmt die Vertretung der Schülerinnen und Schüler in Hessen lieber eine andere Demo erst am 20. November in den Blick?

29.10.2026