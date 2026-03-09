Kriminalität

Polizist bei Auseinandersetzung in Supermarkt verletzt

Eine 44-Jährige soll bei einem Streit in einem Supermarkt mehrere Menschen beleidigt und verletzt haben. Ein Polizist kam ins Krankenhaus.

Die 44-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Die 44-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. (Symbolbild)

Bad Säckingen (dpa/lsw) - Bei einem Streit in einem Supermarkt in Bad Säckingen (Kreis Waldshut) hat eine betrunkene Frau einen Polizisten verletzt. Der Beamte habe sich am Samstag im Gerangel mit der 44-Jährigen auf dem Boden etwas gebrochen, sagte ein Polizeisprecher. Zuvor soll die Frau mehrere Menschen wegen ihrer Herkunft und Religion rassistisch beleidigt haben. Bei einem Fluchtversuch habe die Frau zudem zwei weitere Menschen angerempelt. Die beiden stürzten gegen einen Türrahmen. 

Nach der Auseinandersetzung brach der Beamte seinen Dienst ab und wurde in einem Krankenhaus behandelt. Die 44-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Ein Atemalkoholtest ergab bei der Frau mehr als ein Promille.

