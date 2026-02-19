Blaulicht

Ludwigshafen: Polizist rassistisch beleidigt

Ein Polizist ist bei einem Einsatz in einem Baumarkt in Ludwigshafen von einem mutmaßlichen Ladendieb rassistisch beleidigt worden.

Die Polizeistreife wurde zu einem Baumarkt in Oggersheim gerufen (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Die Polizeistreife wurde zu einem Baumarkt in Oggersheim gerufen (Symbolbild).

Ludwigshafen. Ein Polizeibeamter ist am Dienstagnachmittag in einem Baumarkt in Ludwigshafen-Oggersheim rassistisch beleidigt worden. Nach Angaben der Polizei rückte die Streife zunächst aus, weil ein 38-jähriger Mann dort des Diebstahls beschuldigt wurde. Vor Ort wurde der Polizeibeamte vom mutmaßlichen Dieb dann beleidigt. Der 38-Jährige muss sich nun wegen des Ladendiebstahls und der Beleidigung des Polizeibeamten verantworten. (heh)

