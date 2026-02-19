Ludwigshafen: Polizist rassistisch beleidigt
Ein Polizist ist bei einem Einsatz in einem Baumarkt in Ludwigshafen von einem mutmaßlichen Ladendieb rassistisch beleidigt worden.
Ludwigshafen. Ein Polizeibeamter ist am Dienstagnachmittag in einem Baumarkt in Ludwigshafen-Oggersheim rassistisch beleidigt worden. Nach Angaben der Polizei rückte die Streife zunächst aus, weil ein 38-jähriger Mann dort des Diebstahls beschuldigt wurde. Vor Ort wurde der Polizeibeamte vom mutmaßlichen Dieb dann beleidigt. Der 38-Jährige muss sich nun wegen des Ladendiebstahls und der Beleidigung des Polizeibeamten verantworten. (heh)