Polizist stirbt bei Fahrtraining auf dem Hockenheimring

Hockenheim (dpa/lsw) - Ein Polizist ist auf dem Hockenheimring mit seinem Dienstmotorrad verunglückt und gestorben. Der Vorfall habe sich nach bisherigen Ermittlungen am Montagabend bei einem dienstlichen Fahrsicherheitstraining ereignet, teilte die Polizei mit.

Der 53 Jahre alte Beamte des Polizeipräsidiums Aalen sei mit seinem Dienstmotorrad in einer Rechtskurve gestürzt und mit einer Reifenwand kollidiert. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen sei der Mann noch an der Unfallstelle verstorben. Warum der Beamte mit dem Motorrad stürzte, sei noch unklar.

Innenminister Manuel Hagel (CDU) zeigte sich betroffen von dem Unfall. Er habe mit großer Trauer vom Tod des Kollegen erfahren. «Mein tiefes Mitgefühl gilt der Familie, den Freunden sowie seinen Kollegen. Die gesamte Polizei Baden-Württemberg trauert mit ihnen», sagte Hagel einer Mitteilung zufolge.

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Polizei setzt Flaggen auf Halbmast

Als Zeichen der Anteilnahme seien die Einsatzfahrzeuge der Polizei und die Polizeiboote mit Trauerflor unterwegs. Auch setze man die Flaggen vor den Dienstgebäuden der Polizei auf Halbmast. Auf den Social-Media-Kanälen der Polizei war zudem eine schwarze Binde über den Profilbildern der Präsidien zu sehen. Das Polizeipräsidium Aalen richtete zudem ein Spendenkonto für die Hinterbliebenen des Polizisten ein.

Bei dem Beamten handelte es sich einem Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen zufolge um einen sehr erfahrenen Motorradfahrer. Der Beamte war laut Polizei zum Zeitpunkt des Unfalls mit drei weiteren Kollegen in einer Vierergruppe unterwegs und stürzte dabei aber ohne Beteiligung anderer Fahrer. Einem Sprecher zufolge können Motorradpolizisten einmal im Jahr an einem solchen Fahrtraining am Hockenheimring teilnehmen.

Ehemaliger Formel 1-Kurs südlich von Mannheim

Der Hockenheimring liegt südlich von Mannheim. Auf der Rennstrecke wurden bis 2019 auch Rennen der Formel 1 ausgetragen. Der Rundkurs ist nach Angaben des Hockenheimrings knapp 4,6 Kilometer lang und hat sechs Linkskurven und elf Rechtskurven. Auf dem Gelände finden auch regelmäßig Konzerte und Festivals statt.