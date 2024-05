Polizist wird von geworfener Flasche am Kopf verletzt

Kassel (dpa/lhe) - Bei einem Einsatz vor einem Lokal in Kassel ist ein Polizist von einer geworfenen Flasche am Kopf verletzt worden. Der 35-Jährige wurde in der Nacht zum Sonntag in einem Krankenhaus behandelt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Seinen Dienst habe er nicht fortsetzen können.