Festnahmen nach Schlägerei

Mörfelden-Walldorf (dpa/lhe) - Nach einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen vor einem Lokal in Mörfelden-Walldorf ermittelt die Polizei gegen fünf Verdächtige. Ein noch unbekannter Täter soll dabei am frühen Sonntagmorgen eine Schreckschusswaffe auf die andere Gruppe gerichtet und mehrmals in deren Richtung gefeuert haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Am Tatort sei auch ein Schlagstock gefunden worden. Fünf Verdächtige im Alter zwischen 23 und 26 Jahren konnten demnach vor Eintreffen mehrerer Streifen in ihren Fahrzeugen flüchten. Beamte stoppten sie im Rahmen der Fahndung schließlich auf der Bundesstraße 486 und nahmen sie vorläufig fest. Gegen die Verdächtigen wurde ein Verfahren unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.