Tierische Ausreißer

Polizisten fangen ausgebüxte Pferde ein

Pferde auf Abwegen: Mitten in der Nacht traben zwei Vierbeiner durch den Rhein-Neckar-Kreis – und die Polizei jagt hinterher. Wie die tierischen Ausreißer gestoppt wurden.

Mit drei Streifenwagen gelang es den Beamten, die Tiere einzufangen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Mit drei Streifenwagen gelang es den Beamten, die Tiere einzufangen. (Symbolbild)

Neckarbischofsheim (dpa/lsw) - Zwei ausgebüxte Pferde haben in Neckarbischofsheim im Rhein-Neckar-Kreis die Polizei auf Trab gehalten. Erst beim zweiten Versuch konnten die Tiere wieder eingefangen werden, wie die Polizei mitteilte.

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Demnach wurden die beiden tierischen Ausreißer in der Nacht zum Samstag zunächst neben einer Landstraße entdeckt. Sie dort einzufangen, war aber nicht möglich, hieß es. Auch Nachfragen bei bekannten Pferdehaltern und Höfen in der Umgebung sollen keinen Hinweis auf die Besitzer gebracht haben.

Später tauchten die Pferde erneut auf – diesmal trabten sie auf einer Bundesstraße. Mit drei Streifenwagen gelang es den Einsatzkräften schließlich, die Tiere einzufangen. Die Pferde wurden anschließend in die Obhut von Fachleuten übergeben. Die Polizei ermittelt nun, wem die Tiere gehören.

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