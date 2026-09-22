Polizistin mit Parfümflasche angegriffen - Zahn bricht ab
Eine Polizeibeamtin verfolgt eine 17-Jährige und wird attackiert. Am Morgen nach dem Angriff fragt die Polizei: «Wo bleibt der Respekt im Umgang miteinander?»
Offenbach (dpa) - Eine Jugendliche hat in Offenbach einer Polizistin mit einer Parfümflasche einen Zahn abgebrochen und ihr in den Arm gebissen. Polizisten wollten die 17-Jährige in der Nacht zum Dienstag kontrollieren, wie die Polizei mitteilte. Sie versuchte jedoch zu fliehen. Einer hinterher eilenden Polizistin soll die Jugendliche daraufhin aus unmittelbarer Nähe einen Parfumflakon ins Gesicht geworfen haben, wodurch bei ihr ein Schneidezahn abbrach.
Bei ihrer Festnahme leistete die 17-Jährige den Angaben zufolge erheblichen Widerstand und biss der Polizisten in den Oberarm. Außerdem soll die Tatverdächtige nach den eingesetzten Beamten geschlagen, getreten und gespuckt haben.
Das Mädchen musste vorübergehend mit zur Polizeidienststelle. Gegen die 17-Jährige sind Ermittlungen eingeleitet worden. «Wo bleibt der Respekt im Umgang miteinander?», fragte die Polizei in ihrer Pressemitteilung am Tag nach dem Angriff.
Den Attacken vorausgegangen war eine Begegnung der 17-Jährigen mit Fahrkartenkontrolleuren in einer Straßenbahn. Das Mädchen entfernte sich, woraufhin die Kontrolleure die Polizei riefen.