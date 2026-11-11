Porschefahrer betrunken: kleine Tochter bei Unfall im Auto
Ein Mann steigt betrunken in seinen Sportwagen - und verunglückt. Mit im Auto: seine Frau und seine vierjährige Tochter. Was den Beamten bei der Unfallaufnahme auffiel.
Heddesheim (dpa/lsw) - Ein betrunkener Porschefahrer hat im Rhein-Neckar-Kreis einen Unfall mit seiner kleinen Tochter im Auto verursacht. Der 32-Jährige verlor im Bereich eines Kreisverkehrs die Kontrolle über seinen Sportwagen und verunglückte, wie die Polizei mitteilte. Seine 31-jährige Ehefrau als Beifahrerin wurde verletzt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Die vierjährige Tochter wurde demnach vorsorglich zur medizinischen Untersuchung ebenfalls in eine Klinik gebracht. Der Fahrer selbst blieb bei dem Unfall auf der Kreisstraße bei Heddesheim unverletzt.
Während der Unfallaufnahme fiel den Beamten laut Bericht starker Alkoholgeruch auf, außerdem sei der Mann stark schwankend gegangen und habe seine Jogginghose verkehrt herum getragen. Einen Atemalkoholtest habe der Mann verweigert, deswegen sei ihm eine Blutprobe entnommen worden. Das Ergebnis der Probe steht demnach noch aus.
Schaden in Höhe von 130.000 Euro
«Wer unter Alkoholeinfluss fährt, gefährdet nicht nur sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer, sondern bringt in diesem Fall auch die eigenen Familienangehörigen in unmittelbare Gefahr», teilte die Polizei mit. «Dass sich ein Kleinkind im Fahrzeug befand, macht die möglichen Folgen eines solchen verantwortungslosen Handelns besonders deutlich.»
An dem Porsche entstand demnach ein Schaden von rund 130.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, wie es weiter hieß. Der 32-Jährige musste seinen Führerschein abgeben.