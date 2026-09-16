Porsche bei Unfall zerrissen - Fahrer tot
Mit einem Sportwagen ist ein Mann offenbar sehr schnell auf einer Landstraße unterwegs. Seine Fahrt endet dramatisch.
Sindelfingen (dpa/lsw) - Bei einem schweren Unfall auf einer Landstraße bei Sindelfingen ist der Fahrer eines Sportwagens aus seinem Auto geschleudert und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde der Porsche beim Aufprall gegen einen geparkten Lkw-Anhänger in mehrere Teile gerissen.
Die Ermittler gehen davon aus, dass der 27 Jahre alte Autofahrer mit «mutmaßlich stark überhöhter» Geschwindigkeit auf der Landstraße von Stuttgart in Richtung Magstadt unterwegs war. Er sei von der Fahrbahn abgekommen und in einer Haltebucht in den Sattelauflieger gekracht. Der Sportwagenfahrer starb noch an der Unfallstelle.
Der Fahrer eines entgegenkommenden Autos habe leichte Verletzungen erlitten und sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Sein Auto und zwei weitere seien bei dem Unfall beschädigt worden.
Wieso genau der 27-Jährige mit seinem Porsche von der Fahrbahn abkam, ist noch unklar und soll von der Polizei ermittelt werden.