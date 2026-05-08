Zwei Tote bei Freiburg

So gehen die Ermittler nach tödlichem Sportwagen-Unfall vor

Zwei junge Menschen sterben bei einem Unfall nahe Freiburg. Die Ermittlungen zur Ursache laufen auf Hochtouren. Wie kam es dazu?

Für zwei Menschen kam jede Hilfe zu spät. (Archivbild) Foto: Nick Kauz/EinsatzReport24/dpa
Für zwei Menschen kam jede Hilfe zu spät. (Archivbild)

Schallstadt/Freiburg (dpa/lsw) - Zwei Tage nach dem verheerenden Unfall mit zwei Toten auf einer Bundesstraße 3 bei Freiburg suchen die Ermittler weiter nach der Ursache. Ob die beiden beteiligten Sportwagen zu schnell auf der regennassen Fahrbahn unterwegs waren, werde weiterhin geprüft, sagte ein Polizeisprecher. Bislang gebe es keine gesicherten Erkenntnisse zur Ursache der Kollision. Auch ein illegales Rennen könne weiterhin nicht ausgeschlossen werden.

Keine Geschwindigkeitsbegrenzung an Unfallstelle

Die Ermittlung der Unfallursache dauere voraussichtlich noch einige Tage, so der Sprecher. Ein Gutachter soll den Hergang rekonstruieren. Der Unfall passierte auf der B3 zwischen Schallstadt und Freiburg, kurz vor der Auffahrt zur B31. Die Bundesstraße ist an der Stelle vierspurig und autobahnähnlich ausgebaut. Auf dem Abschnitt gibt es laut Polizeisprecher keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Die B3 ist eine der wichtigsten Hauptzufahrtsstraßen nach Freiburg, sowohl vom Süden als auch vom Norden aus.

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Bei dem Unfall am Mittwochabend sind zwei Sportwagen miteinander kollidiert und von der Fahrbahn abgekommen. Einer der Wagen prallte gegen einen Baum. Der 27 Jahre alte Fahrer und sein 30 Jahre alter Beifahrer starben noch an der Unfallstelle. Ihr Auto wurde in den Böschungsbereich geschleudert und völlig zerstört. 

Die Insassen des zweiten Wagens – ein 30 Jahre alter Fahrer und sein 22-jähriger Beifahrer – wurden leicht verletzt. Ihr Auto kam an der Leitplanke zum Stehen. Die beiden Fahrzeuge gehörten zu einer Gruppe von zehn Sportwagen des gleichen Herstellers, die in Richtung Freiburg unterwegs war.

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