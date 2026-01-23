Bild
Bundesliga

Posch-Debüt für Mainz? Amiri, Hollerbach und Weiper fit

Gegen Wolfsburg hat Urs Fischer personell wieder mehr Alternativen. Amiri, Hollerbach und Weiper sind zurück, Neuzugang Posch im Kader.

Urs Fischer will mit Mainz 05 seinen zweiten Bundesligasieg feiern. Foto: Marius Becker/dpa
Urs Fischer will mit Mainz 05 seinen zweiten Bundesligasieg feiern.

Mainz (dpa/lrs) - Im Bundesligaspiel des FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Wolfsburg steht Urs Fischer wieder die geballte Offensivpower seines Teams zur Verfügung. Die zuletzt erkrankten Nadiem Amiri, Benedict Hollerbach und Nelson Weiper kehren zurück und geben Fischer mehr Optionen. Auch Neuzugang Stefan Posch steht im Kader und ist in der Dreierkette hinten eine Alternative. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Gegen Wolfsburg erhofft sich Fischer im Kampf gegen den Abstieg ein Erfolgserlebnis. Dafür müsse seine Mannschaft aber versuchen, stets aktiv zu bleiben und nicht passiv zu werden. Dies war den Rheinhessen zuletzt nach einer Führung wiederholt zum Verhängnis geworden. Gegen die schnellen Wolfsburger müsse man bereit sein und ihnen keine Räume geben, forderte er. 

In der 2. Fußball-Bundesliga muss der 1. FC Kaiserslautern am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim Top-Team FC Schalke 04 antreten. Der spektakulären FC-Neuzugang Edin Dzeko macht dem FCK aber keine Angst. Es sei immer noch der Tabellenführer, egal mit oder ohne ihn, sagte FCK-Coach Torsten Lieberknecht.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mainz-Coach über Abstiegskampf: «Marathon, kein Sprint»
Bundesliga

Mainz-Coach über Abstiegskampf: «Marathon, kein Sprint»

Trainer Urs Fischer hofft gegen Heidenheim auf den ersten Bundesligasieg mit dem FSV Mainz 05. Eine Entscheidung im Abstiegskampf erwartet er aber nicht.

12.01.2026

Bittere Bayer-Pleite gegen VfB - Remis bei Fischer-Rückkehr
Fußball-Bundesliga

Bittere Bayer-Pleite gegen VfB - Remis bei Fischer-Rückkehr

Der VfB Stuttgart demontiert Bayer Leverkusen. Die Werkself kassiert eine böse Heimklatsche. Zuvor gibt es zwei Remis - eines davon bei Urs Fischers Berlin-Rückkehr. Der HSV verliert im Breisgau.

10.01.2026

Mainz 05 verpflichtet Trainer Urs Fischer
Fußball-Bundesliga

Mainz 05 verpflichtet Trainer Urs Fischer

Urs Fischer soll den FSV Mainz 05 vor dem Abstieg retten. Nicht nur das erste Spiel in der Bundesliga hat es für den neuen Coach der Rheinhessen gleich so richtig in sich.

07.12.2025

Fußball-Bundesliga

Mainz 05 verpflichtet Trainer Urs Fischer

07.12.2025

Ohne Amiri, Kohr und Zentner: Mainz zu Gast in Freiburg
Fußball-Bundesliga

Ohne Amiri, Kohr und Zentner: Mainz zu Gast in Freiburg

Der FSV Mainz 05 bekommt es auswärts mit dem SC Freiburg zu tun. Beim Versuch, den zweiten Sieg in der Bundesliga-Saison einzufahren, fehlen mehrere Stammkräfte.

30.11.2025