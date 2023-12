Poseck: Auschwitz-Prozess Mahnmal deutscher Rechtsgeschichte

Frankfurt (dpa/lhe) - Der Auschwitz-Prozess vor 60 Jahren ist für Hessens Justizminister Roman Poseck (CDU) Meilenstein und Mahnmal deutscher Rechtsgeschichte. Er zeige die Möglichkeiten und Grenzen der strafrechtlichen Aufarbeitung schwerster Menschheitsverbrechen auf, sagte der CDU-Politiker laut Mitteilung am Montag bei einer Gedenkveranstaltung im Frankfurter Landgericht.

Das Verfahren war, um mit den Worten Fritz Bauers zu sprechen, bittere, aber notwendige Arznei für das Nachkriegsdeutschland, sagte Poseck. «Der Prozess hat deutlich werden lassen, dass die Verbrechen des Nationalsozialismus nicht etwas Abstraktes waren, sondern dass sie von Menschen - von Familienvätern und -müttern, von unseren Vorfahren - begangen wurden, die sehr große individuelle Schuld auf sich geladen haben», so Poseck.

Der Prozess sei das Gegenbeispiel für das weit verbreitete Schlussstrichdenken in der jungen Bundesrepublik gewesen. Damals seien die juristischen Hürden für einen Tatnachweis unvertretbar hoch angesetzt worden.

«Eine lebendige Erinnerungskultur ist heute unerlässlich», sagte Poseck. Dies gelte gerade in Zeiten eines Erstarkens von Kräften am rechten Rand. Der am 20. Dezember 1963 begonnene Prozess sei auch heute noch mit seiner Botschaft hoch aktuell.