Poseck begrüßt Hilfe von Städtepartnerschaften für Ukraine

Wiesbaden (dpa/lhe) - Vor dem dritten Kriegswinter in der Ukraine hat der hessische Innenminister Roman Poseck (CDU) die Bedeutung der kommunalen Partnerschaften mit dem Kriegsland betont. «Hessen steht eng an der Seite der Ukraine. Solidarität wird auch durch Begegnung gelebt und gepflegt. Dafür sind Partnerschaften von Kommunen mit ihrem regionalen Ansatz genau richtig und geben Hoffnung, auf eine Zeit nach dem furchtbaren Krieg», teilte Poseck der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden mit. Getragen würden solche Verbindungen «meist vom Engagement Ehrenamtlicher, die diese mit Leben füllen».