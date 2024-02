Rhein: «Hessen steht weiter an der Seite der Ukraine»

Wiesbaden (dpa/lhe) - Zwei Jahre nach dem russischen Überfall in der Ukraine hat der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) die Solidarität mit dem Kriegsland bekräftigt. Hessen stehe weiterhin fest an der Seite der Ukraine. «Ihr Kampf für Freiheit und für ihre Existenz ist auch ein Kampf für unsere Freiheit, Lebensweise und Demokratie», betonte Rhein am Donnerstag in Wiesbaden. Das gelte umso mehr angesichts des Todes des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny: «Sein Schicksal hat einmal mehr das wahre Gesicht des russischen Regimes offenbart. Deshalb darf Europa in der politischen und militärischen Unterstützung der Ukraine nicht nachlassen.»