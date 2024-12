Poseck: Machtwechsel in Syrien auch Chance für Abschiebungen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Sturz des Assad-Regimes in Syrien kann laut dem hessischen Innenminister Roman Poseck (CDU) die Rückkehr syrischer Flüchtlinge in ihre Heimat ermöglichen. «Ich trete dafür ein, dass perspektivisch auch wieder Rückführungen und Abschiebungen nach Syrien möglich sind. Der Regimewechsel kann dafür eine Chance sein», teilte Poseck mit. Es bleibe aber zunächst die weitere Entwicklung in dem fernen Land abzuwarten.