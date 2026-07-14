Verteidigung

Poseck: Nato bleibt Grundpfeiler für Europas Sicherheit

Hessens Innenminister Poseck hebt nach Gesprächen in Brüssel die zentrale Rolle der Nato für Europas Sicherheit hervor. Er betont zudem die Bedeutung der Unterstützung der Ukraine.

Poseck sieht die Nato als unverzichtbar für Europas Sicherheit und betont, wie wichtig die Unterstützung der Ukraine im aktuellen Konflikt bleibt. (Archivbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Poseck sieht die Nato als unverzichtbar für Europas Sicherheit und betont, wie wichtig die Unterstützung der Ukraine im aktuellen Konflikt bleibt. (Archivbild)

Wiesbaden/Brüssel (dpa/lhe) - Hessens Innenminister Roman Poseck hat nach Gesprächen im Nato-Hauptquartier die Bedeutung der Allianz für Europas Sicherheit und die Unterstützung der Ukraine betont. «Die Nato ist und bleibt der Grundpfeiler unserer Sicherheit», erklärte der CDU-Politiker laut Mitteilung im Rahmen eines Besuchs des Nato-Hauptquartiers in Brüssel. 

«Auch mehr als 80 Jahre nach ihrer Gründung ist die Allianz das Fundament für Frieden, Sicherheit und Wohlstand von einer Milliarde Menschen in freien und demokratischen Nationen», sagte Poseck. «Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, hybride Bedrohungen und die gezielte Destabilisierung unserer Demokratien führen uns täglich vor Augen, dass Frieden und Freiheit in Europa nicht selbstverständlich sind.»

Unterstützung der Ukraine

Ebenso wichtig sei das klare Bekenntnis zur weiteren Unterstützung der Ukraine, die ihre Freiheit und damit auch die Sicherheit Europas verteidige, betonte Poseck. «Sicherheit endet aber nicht an den Außengrenzen des Bündnisses und sie ist nicht allein eine Aufgabe der Streitkräfte.» 

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Zeitenwende bedeute auch, unsere Gesellschaft insgesamt widerstandsfähiger zu machen. «Als Land leisten wir dazu unseren Beitrag, vom Bevölkerungs- und Katastrophenschutz über den Schutz kritischer Infrastrukturen bis zur Abwehr von Cyberangriffen und Desinformation», erläuterte der Innenminister, der auch Delegationsleiter des Bundesrates in der Parlamentarischen Versammlung der Nato ist.

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