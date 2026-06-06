Poseck würdigt Bundeswehr: «Sie schützt uns»

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Innenminister Roman Poseck sieht die Sicherheitslage in Europa als so ernst ist wie lange nicht mehr. «Der tiefgreifende Wandel der sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen ist keine abstrakte politische Debatte, sondern gelebte Realität», sagte der CDU-Politiker. Umso mehr komme es darauf an, dass die Bundeswehr und das Land Hessen Hand in Hand arbeiten. «Zivil-militärische Zusammenarbeit ist in diesen herausfordernden Zeiten wichtiger denn je.»

Anlässlich des Tags der Bundeswehr würdigte Poseck die Streitkräfte und das Landeskommando Hessen. «Die Bundeswehr ist mitten unter uns, sie schützt uns und sie ist bereit für den Ernstfall», sagte der CDU-Politiker laut Pressemitteilung.

Hessen sei seit jeher ein besonders starker Bundeswehrstandort. «Ob das Kampfhubschrauberregiment 36 in Fritzlar, die Division Schnelle Kräfte in Stadtallendorf oder die US-Army und das Nato-Hauptquartier in Wiesbaden – unser Land steht mit seiner Geschichte und seiner geographischen Lage seit Jahrzehnten im Zentrum der Landes- und Bündnisverteidigung», erklärte Poseck. «Diese Tradition verpflichtet uns und wir nehmen diese Verantwortung sehr ernst.»

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Minister: Soldaten verdienen Respekt

Poseck dankte dem Landeskommando Hessen. Es sei der erste Ansprechpartner für die Landesregierung in allen Fragen der Verteidigung und der Zusammenarbeit. «Diese enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit ist entscheidend, damit wir uns gemeinsam wirkungsvoll auf die aktuellen Entwicklungen einstellen können.»

Der Tag der Bundeswehr sei daher auch «ein Anlass für uns alle, innezuhalten und denjenigen Dank zu sagen, die täglich Garanten für unsere Sicherheit und unsere Freiheit sind.» Die Soldaten der Bundeswehr verdienten Respekt, Unterstützung und Rückhalt aus der Mitte der Gesellschaft.