Poseck: Personalüberschneidungen bei rechtsextremen Gruppen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die rechtsextreme Identitäre Bewegung hat in Hessen dem Innenministerium zufolge keine flächendeckende Organisation. «Nach Erkenntnissen des Landesamtes für Verfassungsschutz (LfV) Hessen waren für die Identitäre Bewegung Hessen Ortsgruppen unter anderem in Frankfurt am Main, Gießen, Kassel, Marburg, Darmstadt und Fulda aktiv», heißt es in einer Antwort von Innenminister Roman Poseck (CDU) auf eine Kleine Anfrage der Grünen.